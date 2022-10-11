Рогов заявил о взрывах в городе Запорожье

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем ВСУ. В некоторых районах видны столбы дыма от пожаров, есть перебои с электричеством, написал он в своём Telegram-канале.

Начиная с 06:03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов. Воздушная тревога заработала после третьего из них, — написал Рогов.

Он подчеркнул, что удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, которые украинская армия использует в качестве военных баз, мест хранения оружия и боеприпасов. Рогов также заверил, что высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению, а случаи падения их фрагментов на жилые дома вызваны неумелыми действиями «криворуких пэвэошников Зеленского».

Накануне российские войска нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики в Киеве и ряду других городов Украины. В Минобороны РФ сообщили, что все намеченные цели были поражены.