Рогов рассказал о создании укрепрайонов на севере Запорожской области Член ВГА Рогов: в Запорожье создаются укрепрайоны из-за возможного наступления ВСУ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

На севере Запорожской области идет создание укрепрайонов из-за потенциального наступления украинских войск, в том числе усиливается линия обороны, рассказал РИА Новости член главного совета администрации Владимир Рогов. Он считает, что наступление ВСУ начнется до 8 ноября, когда стартуют выборы в конгресс США. Рогов подчеркивает, что власти Украины будут публиковать кадры обстрелов и начало наступления, выдавая это за свой успех ко дню начала выборов в конгресс.

Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. <...> Хозяева (Владимира) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората, — заявил он.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что войска Украины стягиваются к линии фронта. По его словам, ВСУ готовятся к новому наступлению на регион. Представитель администрации региона добавил, что на Николаевском участке фронта, от Александровки до Благодатного, украинцы, используя поддержку авиации и танков, нарастили интенсивность обстрелов российских позиций.