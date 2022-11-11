Рогов рассказал о превентивных ударах по ВСУ в Запорожской области

Фото: МО РФ

Российские войска наносят превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области, чтобы не дать им подготовиться к атаке, рассказал РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Администрация региона неоднократно заявляла о возможном наступлении ВСУ в направлении Энергодара и Бердянска, но пока ситуация на линии фронта стабильная.

Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки, — сообщил Рогов.

Он пояснил, что основные удары наносятся по расположениям ВСУ, складам с оружием и боеприпасами. Рогов уточнил, что российскими военными уже отработаны цели в городе Гуляй Поле и ближайшем пригороде Запорожья, селах Даниловка и Малые Щербаки, а также на правом берегу Днепра, откуда регулярно подвергаются обстрелам Энергодар и Запорожская АЭС.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ могут в ближайшее время предпринять попытку захвата ЗАЭС. По его словам, в этой операции могут быть задействованы по меньшей мере 700 украинских силовиков и бронекатера. Он пояснил, что силовики проводили тренировку в районе села Вольноандреевка и предположил, что это была отработка форсирования Днепра.