Рогов рассказал о назревающем в Запорожье бунте против Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Среди населения подконтрольного Киеву города Запорожье растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением, назревает бунт, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, горожане с нетерпением ожидают прихода российских войск.

Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения, — сказал Рогов.

Он добавил, что в отрядах территориальной обороны, сформированной на подконтрольной Украине части области, все чаще происходят случаи неповиновения киевским властям. Участились стычки между бойцами ВСУ и теробороны, после которых последние оставляют свои позиции и переходят на сторону России.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страдания жителей Украины давно бы закончились, если бы страны Запада были заинтересованы в мире. Он также добавил, что представители западных стран в международной организации рассчитывают выставить действия РФ на Украине «в максимально нелицеприятном свете».