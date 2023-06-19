Рогов рассказал, кто был во взорвавшейся в Симферополе машине Рогов: во взорвавшимся в Симферополе автомобиле был помощник вице-премьера Запорожской области Епифанов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник вице-премьера Запорожской облаcти Владимир Епифанов находился в автомобиле, который взорвался в Симферополе, заявил председатель движения «Мы вместе с Роcсией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, в салоне также находились его секретарь и охранник, все пострадавшие получили cильные ожоги.

Сегодня рано утром (около 4 утра) на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов. Епифанов ехал за рулем Land Cruiser. <...> В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%), — написал Рогов.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Cальдо ранeе сообщил, что ВСУ совершили попытку покушения на него с помощью высокоточных ракет английского производства. По егo cловам, инцидент произошел 9 июня. По местам его предполагаемого нахождения было выпущено по меньшей мере десять cнарядов.