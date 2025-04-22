Рогов рассказал, как ВСУ воспользовались пасхальным перемирием Рогов заявил, что ВСУ перебросили спецгруппы с ударными БПЛА в Запорожье

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Украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами успели перебраться в Запорожье.

Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта, — сказал Рогов.

Ранее источник в группировке войск «Север» информировал, что Киев использовал пасхальное перемирие в своих целях. Украинские войска в дни тишины усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, а также использовали временное прекращение огня для маскирования орудий, которые они перемещали на новые огневые позиции, пояснил он.

Прежде в Минобороны РФ передавали, что российские войска продолжили проведение военной операции на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории.