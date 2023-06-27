Рогов раскрыл возможные сценарии провокации Киева на ЗАЭС Рогов: Киев рассматривает ракетный удар и теракт в числе сценариев провокации на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Украинские власти готовят несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, включая теракт или ракетный удар, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, за подготовкой провокации стоят президент Украины Владимир Зеленский и руководитель военной разведки страны Кирилл Буданов.

Режим Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчет атомной станции. Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путем форсирования Днепра, — сказал Рогов.

Он отметил, что провокация на ЗАЭС может стать продолжением терактов, которые Киев устроил на Каховской ГЭС и аммиакопроводе «Тольятти-Одесса».

По мнению Рогова, украинские власти попытаются реализовать провокацию до саммита НАТО в Вильнюсе, намеченного на середину июля. По его словам, сейчас Киев стремится заручиться согласием западных кураторов, а также заблаговременно готовит обвинение в адрес России, распространяя ложные сообщения о минировании станции.

Ранее о том, что Украина может устроить провокацию на ЗАЭС, предупредил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его мнению, Киев таким образом попытается компенсировать неудачи на фронте и изменить ход конфликта. Риттер отметил, что «украинцы способны совершать ужасающие акты экологического терроризма», упомянув при этом Каховскую ГЭС.