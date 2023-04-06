Рогов рассказал о кураторах ВСУ на Запорожском направлении Рогов: ВСУ на Запорожском фронте курируют иностранные военные

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Иностранные военные курируют координацию ВСУ на линии фронта в Запорожской области, заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в сферу их компетенции входит не только координация действий отдельных частей группировки, но и работа со скоростью выполнения задач.

Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд, — сообщил Рогов.

Он добавил, что приказы иностранцев должны выполняться украинскими бойцами беспрекословно.

Ранее Рогов сообщал, что группировка ВСУ закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. По его словам, украинская армия подкопила резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Как добавил глава движения «Мы вместе с Россией», попытка наступать для ВСУ и президента Владимира Зеленского может стать «началом конца».