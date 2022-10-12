Власти Запорожской области предупредили о планах ВСУ захватить ЗАЭС Член ВГА Запорожской области Рогов предупредил о планах Киева форсировать Днепр и захватить ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские десантники намерены форсировать Днепр и захватить территорию Запорожской атомной станции, заявил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в рамках этого плана бойцы ВСУ уже пытались 12 октября определить опорные пункты безопасности на ЗАЭС, однако российские войска дали им отпор.

Штурма АЭС как такового не было. По уточненной информации, нашими вооруженными силами были обнаружены две разведывательные лодки. Их задача была не высадиться на берег, а определить наши позиции и опорные пункты безопасности. При обнаружении боевики Зеленского открыли огонь. Наши бойцы открыли ответный огонь. Все это часть более масштабного плана по форсированию украинской десантной группировкой Днепра и захвату Запорожской АЭС, — рассказал Рогов.

По его словам, наиболее опасную провокацию со стороны украинских военных стоит ждать 14 октября.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что порядка 30 украинских диверсантов, попытавшихся высадиться на территории Запорожской АЭС, ликвидировали силовики. По его словам, российские военные дают отпор диверсионным группам и топят значительную часть их лодок.

Ранее он заявил, что для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС необходимо отодвинуть линию фронта как минимум на 100 км. Балицкий уточнил, что в нынешних условиях делать это небезопасно. По его словам, договариваться о данных мерах нужно с властями США.

При этом, по мнению Балицкого, вести диалог с Украиной о создании зоны безопасности бессмысленно, потому что «сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через четыре дня они опять запустят по станции обстрел».

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил о начале подачи электричества на ЗАЭС для собственных нужд по новым линиям электропередачи. При этом он отметил, что о полноценном запуске станции говорить рано, так как для этого необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение.