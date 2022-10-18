Рогов обнаружил «целую армаду» беспилотников ВСУ в Запорожской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе находится «целая армада» украинских беспилотных летательных средств. По его словам, на территории области никогда не наблюдалось такое большое количество дронов ВСУ, передает ТАСС.

Целые армады беспилотников с подвесами, их направляют сейчас больше, чем когда-либо. У них появились новые десятки беспилотников, — сказал Рогов.

Он уточнил, что речь идет не только о дронах со взрывчатыми устройствами, но и о разведывательных беспилотниках.

Ранее Рогов сообщал, что за последние два дня на Запорожском направлении были обнаружены порядка десяти диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины. По его словам, после обнаружения группировок Вооруженные силы России накрыли их артиллерийским огнем. Член администрации добавил, что ситуация на Запорожском направлении остается сложной, но контролируемой.

Ранее Рогов сообщил о переброске сил ВСУ из западных областей на юг Украины. По его мнению, киевские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции в ближайшие две недели. Они попытаются занять Херсон, Запорожскую АЭС и прорваться к Бердянску, считает Рогов.

Он добавил, что замечена активность по переброске ВСУ танков и артиллерии в подразделения в Николаевской и Днепропетровской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, оставшихся под контролем Киева. Представитель администрации Запорожья также рассказал, что идет укрепление всей линии обороны. Он полагает, что наступление ВСУ будет сорвано.