Умер первый президент Республики Саха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Первый президент Республики Саха Михаил Николаев умер на 86-м году жизни, сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Главой Якутии Михаил Николаев стал в 1991 году.

До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей. Кто бы знал, что таких душевных разговоров больше не повторится... Это горе, — написал глава региона.

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в Орджоникидзевском районе Якутской АССР. В 1991 году он набрал 76,7% голосов избирателей и занял пост главы Республики Саха. В 1996 году Николаев был переизбран на второй срок. После президентства назначен представителем в Совете Федерации Федерального Собрания России от правительства Якутии.

Николаев был удостоен множеством званий и наград. Среди них орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством», медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали», благодарность президента Российской Федерации, диплом «Человек года» и многие другие.

Недавно стало известно о смерти супруги советского и латвийского композитора Раймонда Паулса, Ланы Паулы (Светланы Епифановы). Женщине было 84 года.