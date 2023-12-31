«Бессильная злоба»: Рогов ответил Подоляку на слова об ультиматуме Москве Рогов: заявивший об ультиматуме Подоляк понимает, что на фронте все грустно

Фото: МО Украины

Говоря об ультиматуме Москве, украинское руководство идет на провокацию, хотя и осознает свои провалы на поле боя, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в ответ на слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Рогов считает, что такого рода заявления являются проявлением бессильной злобы и сам Подоляк отлично осознает плачевное положение на фронтах, передает РИА Новости.

Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ все складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория — банкрот, — сказал он.

Подоляк ранее заявил, что Украина не будет вести мирных переговоров с Россией. По его словам, вместо этого Киев выдвинет Москве ультиматум, который та примет. Какой именно — чиновник не уточнил.

На слова советника офиса украинского президента ранее отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам и шантажу. Дипломат назвала руководство Киева «террористическими тварями» и добавила, что они пытаются зомбировать свое население, «чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить».