Рогов опубликовал запись переговоров с атакованного ВСУ российского танкера

Фото: pxhere.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале опубликовал запись переговоров экипажа российского танкера SIG, который был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. По словам общественника, судно получило повреждение. Министерство обороны РФ пока не комментировало ситуацию.

Ничего не уменьшали, она сама остановилась (вода). Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась, — говорится в радиопереговорах.

В настоящее время на месте происшествия работает катер «Меркурий». Экипаж судна пришел на помощь подбитому ВСУ танкеру, написал председатель движения. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее Рогов сообщил, что в результате атаки морскими дронами ВСУ несколько членов экипажа гражданского российского танкера SIG получили ранения. Он также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста, уверен Рогов. Минобороны России также не комментировало эту информацию.