Рогов опроверг сброс воды с Днепрогэса Рогов: шлюзы на плотине Днепрогэса закрыты

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

Появившаяся в Сети информация об открытии Украиной шлюзов на Днепрогэсе не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он допустил: ошибка была сделана из-за того, что шлюзы перепутали с шандорными затворками. Их открыли после ракетного удара по машинному залу ДнепроГЭС-2 в марте, уточнил он.

Это было сделано по причине невозможности генерировать электроэнергию на Днепрогэсе из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому ее начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы, — объяснил Рогов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинская сторона открыла все шлюзы на Днепропетровской ГЭС. Он предупредил о массовом сбросе воды. Сальдо отметил, что острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

МЧС России по Херсонской области контролирует обстановку на левом берегу Днепра из-за запущенного Украиной сброса воды на Днепрогэсе. Спасатели уже получили прогноз от Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, касающийся возможных последствий открытия всех шлюзов. Также ситуацию прокомментировали на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).