Рогов поддержал инициативу Зеленского Рогов: возврат Украины к границам 1991 года может означать ее объединение с Россией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Возврат Украины к границам 1991 года может означать восстановление единого государства, частями которого были РФ и Украины, заявил ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о наступлении ВСУ до тех пор, пока они не достигнут указанных рубежей.

Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы. Одиннадцать двенадцатых того года мы были в едином государстве, поэтому да, в таких границах мы можем выйти на мирное урегулирование, — сказал Рогов.

Он также высказал мнение о том, что украинский лидер на самом деле не стремится к мирному разрешению конфликта. По его словам, при любом мире на Украине Зеленский будет обречен. Ему предстоит держать ответ перед народом за низкий уровень жизни, коррупцию и воровство чиновников, по этой причине Зеленский будет делать все возможное для продолжения конфликта, считает Рогов.

Накануне президент Украины в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом подчеркнул, что мирные переговоры между Киевом и Москвой возможны только, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года. Он уточнил, что речь идет в том числе и о территориях, которых Украина лишилась до 24 февраля 2022 года.