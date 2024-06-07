Рогов оценил инициативу создания нового федерального округа Рогов: прерогативой озвучивать такие решения обладает только президент России

Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Рогов

Прерогативой говорить о создании нового федерального округа обладает только президент России, заявил NEWS.ru на полях ПМЭФ председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, разговоры об этом идут уже два года.

Если говорить о создании нового федерального округа, то разговоры идут уже без малого два года. Могу сказать одно: прерогативой озвучивать такие решения обладает только президент России. Это не уровень планирования кого-то из регионов, — заявил Рогов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет создан новый федеральный округ в России в ближайшее время. В его состав войдут четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым. Глава региона уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.

В свою очередь политолог Сергей Марков заявил, что давно пора было это сделать. По мнению эксперта, в округ также обязательно должна быть включена Харьковская область. Кроме того, позже необходимо будет добавить Николаевскую и Одесскую области, считает Марков.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не принимали решения создать новый федеральный округ, включавший бы области Донбасса и Новороссии. По словам представителя Кремля, таких планов пока нет.