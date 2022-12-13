Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что для украинского президента Владимира Зеленского Служба безопасности Украины (СБУ) является единственной силовой опорой. По его словам, она помогает украинскому лидеру в сохранении власти и борьбе с политическими конкурентами, сообщает ТАСС.
СБУ — его единственная силовая опора. Зеленский понимает, что ему она нужна, так как в армии он видит своим конкурентом [главкома ВС Украины Валерия] Залужного, популярность которого у Зеленского вызывает ревность, — рассказал Рогов.
По его мнению, даже в украинском МВД сохраняется высокий уровень лояльности к бывшему главе ведомства Арсену Авакову.
При этом Рогов считает, что Вашингтон не дает Зеленскому превратить СБУ в главную спецслужбу Украины.
Служба безопасности Украины сначала была превращена в «службу бандеризации Украины», а затем в «службу бандитов и убийц». Именно подобным образом все знающие люди и расшифровывают название подобной структуры, — подчеркнул представитель главного совета администрации региона.
Рогов указал на максимальный уровень лояльности Зеленскому в СБУ. Американцы помешают ему в планах на СБУ, используя Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, добавил он.
Ранее сотрудники ГБР Украины провели обыски в Киевской городской военной администрации, возглавляемой Виталием Кличко. Изъяты документы, возбуждено уголовное дело. Обыски проходили в двух департаментах администрации в рамках досудебного расследования по поводу нецелевого использования рекреационных земель одного из киевских парков.