Рогов обвинил Зеленского в использовании СБУ для сохранения власти Рогов: Зеленский использует СБУ для сохранения власти и борьбы с конкурентами

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что для украинского президента Владимира Зеленского Служба безопасности Украины (СБУ) является единственной силовой опорой. По его словам, она помогает украинскому лидеру в сохранении власти и борьбе с политическими конкурентами, сообщает ТАСС.

СБУ — его единственная силовая опора. Зеленский понимает, что ему она нужна, так как в армии он видит своим конкурентом [главкома ВС Украины Валерия] Залужного, популярность которого у Зеленского вызывает ревность, — рассказал Рогов.

По его мнению, даже в украинском МВД сохраняется высокий уровень лояльности к бывшему главе ведомства Арсену Авакову.

При этом Рогов считает, что Вашингтон не дает Зеленскому превратить СБУ в главную спецслужбу Украины.

Служба безопасности Украины сначала была превращена в «службу бандеризации Украины», а затем в «службу бандитов и убийц». Именно подобным образом все знающие люди и расшифровывают название подобной структуры, — подчеркнул представитель главного совета администрации региона.

Рогов указал на максимальный уровень лояльности Зеленскому в СБУ. Американцы помешают ему в планах на СБУ, используя Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, добавил он.

Ранее сотрудники ГБР Украины провели обыски в Киевской городской военной администрации, возглавляемой Виталием Кличко. Изъяты документы, возбуждено уголовное дело. Обыски проходили в двух департаментах администрации в рамках досудебного расследования по поводу нецелевого использования рекреационных земель одного из киевских парков.