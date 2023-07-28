Рогов сравнил Зеленского с нечистой силой Рогов сравнил Зеленского с Вием после его обращения из собора в Одессе

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сравнил президента Украины Владимира Зеленского со сказочным чудовищем Вием. Таким образом он прокомментировал посещение главой государства разрушенного Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе.

Он как гоголевский Вий пришел в храм и пытается преподнести себя всему миру как светлую силу. Классическое кощунство режима сатанистов — запрещать православие и устраивать гонения на православных, забирать их храмы и тут же пиариться на теме веры, — сказал Рогов.

Ранее Зеленский записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора в Одессе, на котором обвинил в его разрушении российскую сторону. Позднее в Сети появились видеокадры пострадавшего храма. На кадрах показаны разбитые стены, горящие помещения, уничтоженный алтарь, поврежденная лепнина, вылетевшие окна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютной неправдой» утверждения киевских властей о попадании Вооруженными силами РФ по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. По его словам, здание было разрушено ракетой украинских систем ПВО.