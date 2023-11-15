Рогов назвал причину взрывов на окраине Бердянска Рогов сообщил о звуках взрывов в Бердянске из-за уничтожения боеприпасов

Фото: Anatolii Sirykukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звуки взрывов, которые были слышны на окраине Бердянска, вызваны подрывом прежде найденных в городе снарядов и взрывчатых веществ, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в районном центре Запорожской области обстановка остается спокойной.

Звуки взрывов, которые были сегодня слышны на окраине Бердянска, связаны с плановым уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ и боеприпасов. <...> Слава Богу, обстановка в городе спокойная, — заявилРогов, добавив, что боеприпасы уничтожались с соблюдением всех норм безопасности.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Бердянске Запорожской области в результате взрыва погиб российский военнослужащий. По данным канала, бомба была заложена под водительское сиденье его автомобиля. Минобороны России эту информацию не комментировало. Как стало известно каналу, трагедия произошла вечером 23 октября на улице Мичурина. По сведениям Baza, от полученных ранений военнослужащий скончался на месте. Канал передает, что силовики возбудили уголовное дело по факту теракта и хранения взрывчатых веществ.