Рогов назвал две главные проблемы Запорожской области Рогов: одной из главных проблем Запорожской области является невыплата зарплат

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Владимир Рогов

В Запорожской области наблюдаются две основные проблемы — кризисное состояние двух главных предприятий региона и массовые невыплаты заработной платы их сотрудникам, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях ПМЭФ-2024. По его словам, речь идет о Государственном зерновом операторе и Бердянском морском торговом порте.

Эти предприятия имеют многомесячные задолженности по зарплате. Губернатор региона Евгений Витальевич Балицкий даже собирает совещание и, несмотря на немалые объемы в 350 тысяч тонн перевалки Бердянского порта, обращается в федеральный центр с просьбой дотаций для выплат зарплат. Мне кажется, вот это насущные проблемы, которые мы должны комментировать на уровне региональных властей, — отметил он.

По словам Рогова, давать прогнозы на развитие региона в текущих условиях довольно сложно. Он указал, что в Запорожской области накопилось много проблем, которые обрели системный характер.

Я думаю, надо обратить внимание региональных властей на их решение, — заключил он.

Рогов также отметил, что прерогативой говорить о создании нового федерального округа обладает только президент России. По его словам, разговоры об этом идут уже два года.