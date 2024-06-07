В Запорожской области наблюдаются две основные проблемы — кризисное состояние двух главных предприятий региона и массовые невыплаты заработной платы их сотрудникам, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях ПМЭФ-2024. По его словам, речь идет о Государственном зерновом операторе и Бердянском морском торговом порте.
Эти предприятия имеют многомесячные задолженности по зарплате. Губернатор региона Евгений Витальевич Балицкий даже собирает совещание и, несмотря на немалые объемы в 350 тысяч тонн перевалки Бердянского порта, обращается в федеральный центр с просьбой дотаций для выплат зарплат. Мне кажется, вот это насущные проблемы, которые мы должны комментировать на уровне региональных властей, — отметил он.
По словам Рогова, давать прогнозы на развитие региона в текущих условиях довольно сложно. Он указал, что в Запорожской области накопилось много проблем, которые обрели системный характер.
Я думаю, надо обратить внимание региональных властей на их решение, — заключил он.
Рогов также отметил, что прерогативой говорить о создании нового федерального округа обладает только президент России. По его словам, разговоры об этом идут уже два года.