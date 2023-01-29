Рогов назвал число жертв удара ВСУ по мосту в Запорожье Рогов: в результате удара ВСУ по мосту в Запорожье погибли два человека

Фото: landforcesofukraine/t.me

всу

В результате ракетного удара ВСУ по железнодорожному мосту в поселке Светлодолинское Запорожской области пострадали девять мирных жителей, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он написал, что два человека погибли, еще семь получили ранения. Рогов подчеркнул, что информация о последствиях удара еще не является окончательной, она уточняется и дополняется. В Минобороны эти сведения еще не комментировали.

Всего пострадало девять мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых. Информация уточняется, — заметил Рогов.

Он написал, что украинская сторона ударила по мосту во время проведения ремонтных работ. По имеющимся данным, ВСУ выпустили три ракеты HIMARS американского производства.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли намеренный ракетный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из американской системы РСЗО HIMARS. По сведениям ведомства, в результате удара погибли 14 человек среди персонала и пациентов больницы, еще 24 получили ранения.

В Минобороны отметили, что намеренный ракетный удар по действующему гражданскому медучреждению является тяжким военным преступлением.