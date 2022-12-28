Рогов назвал число польских военных на Украине Рогов: в боевых действиях на Украине в 2022 году участвовали более 10 тысяч поляков

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Вооружённые силы Украины

Более 10 тысяч поляков участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ в 2022 году, заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС. Если же добавить инструкторов, обучавших ВСУ, то их еще две тысячи человек. Сколько бойцов из Польши в зоне СВО сейчас, он сказать не смог, потому что «идет ротация, людей передислоцируют».

Через восточный фронт прошли не менее 10 тысяч поляков с начала специальной военной операции. Я говорю о тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, — сказал он.

По его словам, об интересах Польши на Украине и возможных территориальных претензиях на часть запада страны могут сказать ожидаемые изменения в национальном законодательстве.

25 декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ВС РФ уничтожили около 220 бойцов ВСУ.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что разведка выявила в формированиях Вооруженных сил Украины присутствие военных из более чем 30 стран. По его словам, данные получены при анализе радиоперехвата, который велся в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР.