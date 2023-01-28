Рогов назвал цели ракетных ударов по Запорожью Рогов: целью ракетных ударов по Запорожью является военная техника ВСУ

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»

Вечером 27 января ВС России нанесли серию ракетных ударов по городу Запорожью, их целями стала военная техника ВСУ и склады боеприпасов, заявил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что обстрелы производились из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

Поздним вечером, начиная с 21:30, в областном центре <...> прозвучало несколько серий взрывов. Их громкость и объемность была значительно сильнее, чем обычно.<...> Целью ракетных ударов по объектам в Запорожье стала военная техника и склады с боеприпасами, хранимые боевиками ВСУ на территории предприятия «Запорожсталь». Демилитаризация в Запорожье осуществлялась ударами из ОТРК «Искандер», — написал Рогов.

Он уточнил, что одна из ракет попала по складу боеприпасов на территории Запорожского ферросплавного завода.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом говорилось в сообщении на сайте организации. По словам специалистов, этот факт свидетельствует о военных действиях, ведущихся рядом с объектом.

В этой связи советник генерального директора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что информация представителей МАГАТЭ о мощных взрывах около Запорожской АЭС является провокацией. По его словам, это заявление было сделано для того, чтобы убедить мировую общественность, что Россия не может обеспечить ядерную безопасность.