Рогов: на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелые бои с ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелые бои с ВСУ. В Telegram-канале он написал, что украинская армия пытается окружить подразделения на Времевском выступе и наносит удары по флангам.

О ситуации в восточной части Запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам, — написал Рогов.

По его словам, ВСУ вынуждают российских бойцов покинуть село Нескучное и отойти на заранее подготовленные позиции. Рогов отметил, что в начале крупномасштабного наступления ВСУ удалось ненадолго зайти в село, но их выбили оттуда встречным контрударом. Он добавил, что удерживать населенный пункт тяжело из-за расположения в низине.

Ранее «Военкоры Русской Весны» опубликовали видеозапись пылающих тяжелых бронемашин MaxxPro американского производства на Запорожском направлении. По сообщению канала, российские военные продолжают отражать атаки ВСУ и уничтожают большое количество западной боевой техники противника.