Рогов: Киев может перекинуть 40 тысяч своих бойцов на другие направления

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Украины может перенаправить 40 тысяч своих военнослужащих с Херсонского на другие направления, таким мнением поделился член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По его словам, бойцы ВСУ продолжат штурмовать Запорожскую АЭС в попытках взять объект под свой контроль. Для атаки на ЗАЭС украинским военнослужащим были переданы десятки бронерованных катеров «явно не чтобы пшеницу возить», указал член администрации области.

У противника порядка 40 тысяч человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление. Запорожское является приоритетным, потому что мечта Зеленского — рассечь фронт, нашу группировку и выйти к Бердянску — озвучивалась не раз. Так что, думаю, в этом направлении они будут пытаться двигаться, — считает чиновник.

Ранее командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе главе Минобороны России Сергею Шойгу, что в период с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих, 9,5 тысячи из них были убиты на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, российские потери на херсонском направлении оказались в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ.