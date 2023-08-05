Рогов: дроны ВСУ могли повредить российский танкер в Керченском проливе

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В результате атаки морскими дронами ВСУ в Керченском проливе повреждения получил гражданский российский танкер «СИГ» (SIG), написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что в результате несколько членов экипажа получили травмы. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

По предварительной информации, в результате атаки морскими дронами террористов УГИЛ в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер СИГ (SIG). Инцидент произошел на удалении в 32 морских мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет, — написал Рогов.

Он также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста, уверен Рогов. Министерство обороны РФ также не комментировало эту информацию.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков, комментируя информацию о громких звуках, которые слышали жители Керчи, заявил, что они не имели отношения к Крымскому мосту. Он также подчеркнул, что власти республики не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки и не могут комментировать ситуацию в Черном море.