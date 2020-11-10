Родственники Рамзана Кадырова снова получили высокие посты в Чечне

https://static.news.ru/photo/653929c6-2370-11eb-af94-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл ротацию в органах власти и назначил на ряд ключевых постов своих родственников.

Четвероюродный брат главы Чечни 28-летний Хас-Магомед Кадыров, занимавший ранее должность секретаря Совета безопасности, назначен на пост руководителя администрации главы и правительства Чечни, сообщает «Кавказ. Реалии». Племянник Кадырова Ибрагим Закриев, возглавлявший ранее администрацию, занял пост министра сельского хозяйства — заместителя председателя правительства.

Ранее Рамзан Кадыров неоднократно назначал на ключевые в регионе посты своих ближайших родственников. Так, в начале сентября стало известно, что 21-летняя дочь Кадырова Айшат получила пост заместителя министра культуры республики.

Как сообщал NEWS.ru, глава Чеченской республики заявил в сентябре о разворачивании против руководства региона информационной кампании на разных социальных площадках. По его мнению, западные страны пытаются разобщить народ с властью. Он добавил, что то же самое они пытались сделать в Сирии, Ливии, Украине и сейчас в «эту игру» втягивают Белоруссию.