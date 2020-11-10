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Родственники Рамзана Кадырова снова получили высокие посты в Чечне

19:12, 10 ноября 2020
Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл ротацию в органах власти и назначил на ряд ключевых постов своих родственников.

Четвероюродный брат главы Чечни 28-летний Хас-Магомед Кадыров, занимавший ранее должность секретаря Совета безопасности, назначен на пост руководителя администрации главы и правительства Чечни, сообщает «Кавказ. Реалии». Племянник Кадырова Ибрагим Закриев, возглавлявший ранее администрацию, занял пост министра сельского хозяйства — заместителя председателя правительства.

Ранее Рамзан Кадыров неоднократно назначал на ключевые в регионе посты своих ближайших родственников. Так, в начале сентября стало известно, что 21-летняя дочь Кадырова Айшат получила пост заместителя министра культуры республики.

Как сообщал NEWS.ru, глава Чеченской республики заявил в сентябре о разворачивании против руководства региона информационной кампании на разных социальных площадках. По его мнению, западные страны пытаются разобщить народ с властью. Он добавил, что то же самое они пытались сделать в Сирии, Ливии, Украине и сейчас в «эту игру» втягивают Белоруссию.

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