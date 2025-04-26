Родственники погибшего бойца СВО разругались из-за места захоронения В Челябинске возник спор между родственниками из-за похорон бойца СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске возник конфликт между родственниками погибшего бойца СВО за право организации его похорон, сообщает 74.ru. Кровные родные настаивали на захоронении в Златоусте, тогда как супруга требовала похоронить его в Челябинске.

Сестре он говорил, что хотел бы быть похоронен все-таки в Златоусте — рядом с родными, — рассказала дочь погибшего бойца.

Согласно законодательству, право решать вопрос о месте захоронения имеют супруги и ближайшие родственники, если иное не было оформлено заранее. При этом закон не определяет, кто из них имеет приоритет. Для организации похорон требовались документы из военкомата, которые в итоге передали дочери погибшего.

Ранее жительница Свердловской области полгода не могла получить информацию о месте захоронения своего мужа, погибшего в зоне СВО в ноябре 2023 года в Запорожской области. Несмотря на официальное подтверждение Минобороны РФ о его смерти, тело до сих пор не найдено. Параллельно женщина столкнулась с бюрократическими препонами при оформлении положенных выплат в Верх-Исетском военкомате Екатеринбурга, где, по ее словам, сотрудники бездействуют. Оставшись с двумя детьми, она готовится обратиться в прокуратуру и суд для решения проблемы.