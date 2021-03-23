Родственники мамы забитого до смерти мальчика рассказали о ситуации в семье

https://static.news.ru/photo/65031ba0-8bea-11eb-b2a4-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Журналисты смогли связаться с родственниками матери избитого до смерти шестилетнего мальчика. Трагедия произошла 19 марта 2021 года в дачном посёлке Кудряшовский (Новосибирская область). На теле потерпевшего буквально не осталось живого места. Позже оперативники скажут, что малыш получил свыше 50 ударов руками и ногами. Его мама вызвала полицию ночью. Перед тем как её задержали, она успела поговорить по телефону с членами семьи.

Я Наташу (маму ребёнка. — NEWS.ru) не оправдываю за то, что она на всё это смотрела и терпела. Но до встречи с Иваном (сожитель Натальи. — NEWS.ru) она не употребляла наркотики, сын у неё всегда был под присмотром! А как сошлась с ним, он начал её тянуть на дно и унижать пасынка. Сам Витюша (имя ребёнка изменено. — NEWS.ru) рассказывал, что отчим хватал его за ноги и держал вниз головой за балконом, — рассказала родственница в разговоре с «КП-Новосибирск».

По её словам, Наталья жаловалась на жестокость Ивана, просила вызвать представителей органов опеки — он якобы её «нещадно колотил и таскал за волосы». Чуть больше года назад проверяющие ведомства всё-таки навестили семью — шестилетний ребёнок упал с балкона второго этажа и получил травму позвоночника. Парень потом признался, что его скинул именно отчим, после чего мать Натальи забрала Витю к себе. Однако он попросился обратно, так как заскучал по Наталье. В день убийства она сама позвонила своей матери.

Её трясло от слез. Сказала, что спала, не слышала, что происходило в квартире. <...> А когда проснулась и пришла на кухню, увидела мёртвого сына <...>. Это было зверское убийство: судмедэспертиза показала, что у Вити были сломаны шесть рёбер, разорваны внутренние органы, — добавила собеседница портала.

Однако следствие считает, что Наталья врала родственникам: вместе с сожителем избивала сына за то, что он не смог прочитать книгу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима жителя Тамбовской области, который обвиняется в убийстве 13-летней девочки. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что инцидент произошёл вечером 7 марта 2020 года. Школьница ушла на дискотеку в Дом культуры села Бокино и не вернулась домой. Были организованы поиски пропавшей и возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело обнаружили 11 марта, оно было закопано в лесу Котовска.