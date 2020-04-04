Родные заразились коронавирусом от умершей пожилой женщины под Костромой

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У четырёх человек в Костромской области был диагностирован коронавирус. Они контактировали со своей пожилой родственницей, которая позже скончалась от COVID-19.

Поступили результаты исследования биоматериала костромичей, контактировавших с пожилой женщиной, которая умерла накануне. У четырёх родственников подтвердилось новое инфекционное заболевание, — говорится в сообщении администрации региона.

Заболевшие костромичи чувствуют себя нормально. Они находятся под наблюдением врачей.

Также коронавирус был подтверждён у подростка из Костромы, который приехал из Англии вместе с двумя другими детьми. У них ранее был выявлен коронавирус. Все заболевшие находятся в больнице, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент в Костроме подтверждено восемь случаев заболевания.

NEWS.ru писал, что коронавирусом заболел шестимесячный ребёнок в Челябинской области.

Всего в России COVID-19 диагностирован у 4 731 человека. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.