Родные Ржицкого рассказали, участвовал ли капитан-подводник в СВО Baza: родные убитого капитана-подводника Ржицкого заявили, что он не участвовал в СВО

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на родных убитого в Краснодаре капитана-подводника Станислава Ржицкого, что он не участвовал в СВО. По информации канала, мужчина подал рапорт на увольнение из ВС РФ в декабре 2021 года, в августе 2022 года его окончательно уволили из вооружённых сил, а через некоторое время он устроился на работу в администрацию Краснодара.

По данным канала, отец убитого капитана отметил, что в 2014 году военного добавили в базу «Миротворца», это было связано с тем, что Ржицкий перегонял дизельную подлодку «Запорожье», которая до вхождения Крыма в состав России принадлежала Военно-морским силам Украины.

Baza сообщает, что капитан-подводник в период увольнения из ВС находился в Севастополе и в море не выходил, он также не получал угроз и не участвовал в конфликтных ситуациях.

10 июля сообщалось, что Ржицкий отправился рано утром на пробежку. Вблизи спорткомплекса «Олимп» его поджидал злоумышленник. По данным Telegram-канала SHOT, он произвел четыре выстрела в грудь и спину Ржицкого и тот скончался на месте. Он был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства. По данным ведомства, убийца долгое время следил за Ржицким.

Также была опубликована ориентировка с фотографией возможного убийцы. По данным Telegram-канала SHOT, киллер попал на камеры наблюдения, когда уходил с места преступления. В розыск объявлен мужчина 30–40 лет, среднего телосложения, одетый во все черное, в голубой кепке. Полиция Краснодара занята его поисками.