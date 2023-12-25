В Петербурге четырехмесячная девочка умерла на глазах у матери «Фонтанка»: родившийся в домашних условиях младенец умер спустя четыре месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехмесячная девочка, родившаяся в домашних условиях, скончалась в квартире Петродворцового района Петербурга. Ее должны были положить в больницу после Нового года, пишет «Фонтанка». 32-летняя мать девочки отошла в ванную. Затем она услышала плач ребенка и вернулась в комнату, где увидела бездыханное тело новорожденной.

Девочка скончалась накануне вечером, несмотря на то, что сестра матери делала ей искусственное дыхание. Прибывшие в квартиру медики полчаса безуспешно пытались реанимировать ребенка.

Девочку должны были обследовать в больнице после новогодних праздников. Спустя двое суток после рождения ее уже госпитализировали. По сообщению издания, врачи выявили у младенца проблемы с сердцем и выписали лекарство, которое мать должна была добавлять в смеси для питания. Издание отмечает, что девочка плохо набирала вес, однако врачи посчитали, что следует класть ее в больницу после Нового года.

Тело ребенка направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее в декабре главный врач больницы в Тюменской области сломал челюсть мужчине, у друга которого умер ребенок в медучреждении. Товарищи пришли к медику, чтобы разобраться в ситуации, связанной с кончиной младенца, но тот набросился на них с кулаками. Потерпевшему отказали в возбуждении уголовного дела. Близкие семьи не исключают, что у женщины неправильно приняли роды, в результате чего младенец задохнулся.