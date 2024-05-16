Родившая в туалете магазина девушка скрывала беременность девять месяцев

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16-летняя школьница, родившая мальчика в туалете супермаркета в городе Старый Оскол под Белгородом, все девять месяцев скрывала от семьи, что она в положении, сообщает Telegram-канал SHOT. Родители девушки запрещали ей встречаться и вступать в интимную связь с 18-летним бойфрендом.

Мать, которая не подозревала, что скоро станет бабушкой, была шокирована начавшимися родами дочери, — говорится в сообщении.

По данным канала, школьница живет в полной семье с мамой, папой и бабушкой, учится в местном техникуме и встречается с 18-летним парнем. Родители строго запрещали ей близость с молодым человеком, но студентка забеременела и скрывала это от семьи, так как живот практически не увеличивался.

По информации SHOT, девочка планировала устроиться в магазин «Европа» в Старом Осколе. Прямо во время собеседования она почувствовала схватки, попросилась в туалет, и там родила мальчика.

Ранее парень 15-летней школьницы из Архангельска, родившей ребенка в туалете торгового центра, уговорил ее избавиться от малыша, рассказал источник NEWS.ru. 18-летний юноша объяснил это тем, что они еще молодые и не готовы воспитывать детей. Кроме того, пара не имела достаточно средств.