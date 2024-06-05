Родившая в бане и закопавшая младенца в снегу россиянка избежала колонии На Урале пытавшуюся закопать сына в снегу мать приговорили к ограничению свободы

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Жительницу города Верхняя Салда Свердловской области, которая родила в бане и закопала в снегу младенца, признали виновной в покушении на убийство, передает портал E1.ru. Суд назначил ей наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы.

Женщина родила мальчика в декабре и решила избавиться от него, но но не успела довести задуманное до конца. Известно, что у нее уже есть двое малолетних детей. О покушении на убийство участковому сообщил свекор девушки, владелец бани, где та рожала. Он же вызвал на место врача скорой помощи. В апреле он рассказывал, что им до сих пор не отдали внучку. Известно, что отец ребенка работает школьным учителем, а женщина скрывала беременность от родственников. В баню она отправилась, пожаловавшись на боли в спине.

Ранее в Архангельске школьница смогла незаметно для всех родить в туалете торгового центра. Вместе с 18-летним отцом новорожденного она выкинула ребенка в лесу и девять месяцев вынашивала тайну своего поступка. Но в итоге девочка проговорилась о преступлении подругам и показала им видео с новорожденным в туалетной кабинке. В итоге видео дошло до правоохранителей.