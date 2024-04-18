Родители заставили семилетнюю дочь воровать алкоголь в магазине В Красноярске родители заставили семилетнюю дочь воровать алкоголь в магазине

В Красноярске мать с сожителем заставляли семилетнюю дочь воровать для перепродажи алкоголь, пишет KP.RU. Семейный бизнес-план раскрылся, когда в 2023 году девочку остановили на выходе из магазина с неоплаченным алкоголем почти на три тысячи рублей.

Вместе с ребенком был задержан мужчина, сожитель матери девочки, который уже имел проблемы с законом. Он помогал выбирать алкоголь и складывать его в школьный рюкзак ребенка. Потом ворованное он продавал на улице. В период с января по март 2023 года девочку пять раз отправляли красть спиртное. Стоимость ворованного алкоголя оценивается в 14 тысяч рублей.

В раскрытии правонарушения помогли записи с камер видеонаблюдения, на которых видно мошенническую схему. На родителей завели уголовное дело о кражах, совершенных группой и вовлечении несовершенного ребенка в преступную группу. Расследование завершилось, мать лишили родительских прав, и сейчас она ждет суда под подпиской о невыезде, а ее сожителя взяли под стражу. Девочка находится в Краевом центре семьи и детей, где с ней работают специалисты.

Ранее подросток под Уфой пригрозил ножом другу на глазах у прохожих и похитил его за отказ вместе воровать. Молодые люди жили в селе Михайловка, один из них с детства крадет из магазинов и в свои 17 лет уже был судим. Когда родители запретили другу с ним общаться, парень напал.