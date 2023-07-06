Родители забыли дочь на заправке в Симферополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Симферополе родители забыли дочь на заправке, рассказали очевидцы в социальных сетях. Рейсовый автобус с туристами остановился, чтобы путешественники смогли купить еду. Один из свидетелей произошедшего рассказал, что датчик движения дверей не сработал на ребенка, а взрослые, не заметив этого, сели в автобус и уехали, сообщает «МК в Крыму».

Маленькая девочка замешкалась, а когда хотела выйти, датчик движения ее не распознал и двери не открылись, в итоге родня укатила без нее, — написал очевидец.

Родители все же заметили пропажу собственной дочери и вернулись за ней через 20 минут. Все это время другие посетители заправки находились с ребенком и успокаивали ее.

В районе реки Малый Урил в Амурской области ранее пропал десятилетний ребенок. Мать пропавшего в глухой тайге мальчика рассказала, что узнала о случившемся только вечером от полиции. По ее словам, отец ребенка не звонил ей и не выходил на связь. В лес ребенок поехал не только с папой, но и с дядей, однако оба мужчины не смогли уследить за школьником.

Добровольный поисково-спасательный отряд «Амур» 28 июня сообщил, что мальчик был найден живым. Его обнаружили спасатели, прочесывавшие лес на вездеходе. Ребенка отвезли в больницу. Школьник рассказал сотрудникам отряда, что ночью его охраняла собака. Незнакомый пес пришел к десятилетнему мальчику с пасеки и провел с ним всю ночь.