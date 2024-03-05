Родители сломали руки младенцу и пожаловались на его «странный скрип» SHOT: в Истре родители сломали младенцу руки, и тот попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье молодая мать сломала руки новорожденному сыну, когда надевала на него комбинезон, сообщает Telegram-канал SHOT. После этого отец пытался самостоятельно вправить малышу перелом, но вышло неудачно. В итоге ребенок попал в больницу со множественными травмами, родители неделями игнорировали тот факт, что мальчик «странно скрипит». Теперь в ситуации разбирается полиция.

Отмечается, что месячный мальчик и его 24-летняя мать из Истры попали в больницу с острым бронхитом, 1 марта их выписали. По словам самой мамы, во время сборов домой она надевала на малыша комбинезон и случайно сломала ему руки. Несмотря на это она спокойно уехала из медицинского учреждения.

Через несколько дней отец мальчика во время купания заметил, что у него «странно болтается правая рука». После неудачной попытки вправить кость он вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи обнаружили, что у малыша сломаны не только руки, но и ребра с ключицами. По словам мамы, с переломами младенец жил две недели, а его отец несколько раз говорил, что тот «странно скрипит». Мальчику уже прооперировали руки, он восстанавливается. Отца малыша задержали.

Ранее трехмесячная девочка получила травмы в результате разгоревшегося семейного конфликта в Санкт-Петербурге, младенца госпитализировали. Предварительно, мужчина начал избивать свою супругу, когда она держала на руках ребенка, в результате малыш выпал из рук женщины и ударился о пол. Инцидент произошел в доме в Альпийском переулке. Мужчина после случившегося скрылся из квартиры, женщина обратилась в полицию. Ребенок получил травму головы, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.