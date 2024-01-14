Родители школьников в Нижнем Тагиле вступились за избитую девочку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле родители школьников вступились за пострадавшую в результате избиения 11-летнюю девочку и подали коллективное заявление в полицию, пишет РИА Новости. По словам родителей, они указывали матери подростков, избивших пятиклассницу, на вызывающее поведение ее сыновей.

Этих ребят перевели к нам лишь в этом учебном году. Раньше класс жил очень дружно. Новенькие же держались особняком, задирали детей, особенно девочек. На замечания не реагировали, — рассказала Юлия, мать одного из учеников.

В ответ на претензии мать подозреваемых призвала «не учить ее, как воспитывать детей», рассказали родители. Если вину матери докажут, ее могут посадить на срок до восьми лет.

Инцидент произошел 29 декабря возле школы № 56 в Нижнем Тагиле, где двое учеников накинулись на мальчика и девочку из своего класса, повалили на землю и пинали их. Это происходило на глазах у матери нападавших, которая снимала все происходящее на камеру и отгоняла тех, кто пытался разнять дерущихся. По словам Юлии, охранник школы тоже не вмешивался, помог только учитель физкультуры.

Пострадавшую девочку госпитализировали с травмами головы и живота и множественными ушибами, а мальчик пострадал несильно. Родители других учеников, ставших свидетелями, написали заявление в полицию. Местный СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В МВД сообщили, что полиция также возбудила административное производство в отношении отца и матери подростков за ненадлежащее поведение. Их детей, которым 12 и 13 лет, поставили на учет.

Начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых в беседе с журналистами указал, что пострадавшая девочка из неблагополучной семьи. Ее мать в колонии, отец — трижды судим. Ребенка воспитывает бабушка, про которую знакомые говорят, что она порядочная женщина, не пьет и не курит, работает на заводе.

Расследование дела взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. При этом было возбуждено еще уголовное дело по статье «Халатность». Затем открыли дела по статьям «Хулиганство» и «Вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления». По версии следствия, мать нападавших также ударила девочку рукой по голове.

Пострадавшую уже выписали из больницы. Местные жители собрали деньги, на которые общественники наняли для ее семьи адвоката.

Ранее в Ленинградской области подросток избил школьницу на детской площадке. СМИ писали, что компания нетрезвых ребят в деревне Яльгелево спровоцировала конфликт из-за того, что девочка заняла качели.