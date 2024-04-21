Родители разругались и бросили ребенка-инвалида на улице Жительница Краснодара бросила ребенка-инвалида на улице после ссоры с экс-мужем

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Жительница Краснодара разругалась с бывшим мужем на улице из-за помощи их ребенку-инвалиду, в итоге женщина бросила коляску с дочкой и ушла, рассказала «Газете.Ru» подруга матери. По ее словам, отец также не стал забирать девочку, в итоге она осталась поздно вечером одна без родителей.

Собеседница издания пояснила, что ее подруга гуляла с ребенком, когда встретила на улице своего бывшего мужа с его новой женой. Женщина попросила у отца ребенка помощи с покупкой лекарств и призвала хоть изредка забирать дочь к себе. В ответ, по словам подруги матери, мужчина ухмылялся и издевался. В итоге женщина оставила коляску с ним с ушла.

После всего сказанного она просто сказала ему: «Пусть дочка теперь с тобой побудет», коляску к нему подтолкнула, развернулась и пошла в противоположную сторону. Она не думала, что он развернется и уйдет без дочери, — рассказала подруга женщины.

Позже экс-супруг перестал отвечать на звонки, а мать все же забеспокоилась о ребенке и начала поиски. Брошенную девочку она нашла в одной из больниц, однако теперь ей дочь не отдают. Собеседница издания подчеркнула, что ее подруга боится писать заявление на бывшего мужа, поскольку «у него много связей» и он раньше поднимал на нее руку.

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