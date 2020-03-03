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В декабре прошлого года в посёлке Коммунарка закончилось строительство крупнейшей на территории Новой Москвы больницы. В два новых корпуса (из девяти) врачи скорой помощи в защитных костюмах и респираторах уже доставляют граждан с подозрением на коронавирус. Автомобили затем проходят дезинфекцию на вертолётной площадке.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в первый корпус привозят пациентов с признаками этого вирусного заболевания или с уже подтверждённой инфекцией, во второй — всех, кто контактировал с заражёнными. Эта работа, включая...