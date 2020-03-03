В департаменте образования Москвы сообщили об увольнении учителя столичной школы № 1415, в которой первоклассники получили ожоги глаз из-за невыключенной кварцевой лампы. Однако родители учеников выступили против такого наказания, предъявив претензии администрации школы.
Любой человек мог забыть включить и выключить лампу, поэтому нет никакого состава преступления. А вот почему лампа, которая запрещена к использованию, находилась в классе — это вопрос к администрации школы, — цитирует Telegram-канал Life Shot отца одного из школьников.
Как писал NEWS.ru, преподавательница использовала на перемене облучатель открытого типа для обеззараживания воздуха. Действия педагога были нарушением правил безопасности. Дело в том, что использовать в подобных условиях можно только облучатель закрытого типа. После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства. Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. В департаменте образования подчеркнули, что учительница будет уволена, а для остальных педагогов проведут дополнительный инструктаж. В дальнейшем в учебном заведении станут использовать только бактерицидные лампы закрытого типа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен