Родители под Волгоградом записали на видео попытку изгнания из сына демонов

https://static.news.ru/photo/ddb0c744-1d1f-11eb-971a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Родители десятилетнего мальчика под Волгоградом, встревоженные нестандартным поведением ребёнка, предпочли обратиться не к врачам, а к нетрадиционной медицине, вооружившись святой водой, чесноком и молитвословом.

На опубликованном РЕН ТВ видео видно, как родители скручивают ребёнка и пытаются обмазать распятие святой водой.

В кадре мальчик громко кричит, прося прекратить унижения. В ситуации уже разбираются местные органы опеки. Сами родители не видят в своих действиях ничего предосудительного.

Ранее суд в Воронежской области осудил 30-летнего отчима и 24-летнюю мать за жестокие издевательства над семилетним мальчиком. У семейной пары также есть дочь. О существовании сына окружающие не знали, пока ребёнку не удалось сбежать из дома и рассказать о пытках, которые длились два года, писал NEWS.ru.