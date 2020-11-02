Родители под Волгоградом записали на видео попытку изгнания из сына демонов

Родители десятилетнего мальчика под Волгоградом, встревоженные нестандартным поведением ребёнка, предпочли обратиться не к врачам, а к нетрадиционной медицине, вооружившись святой водой, чесноком и молитвословом.
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В кадре мальчик громко кричит, прося прекратить унижения. В ситуации уже разбираются местные органы опеки. Сами родители не видят в своих действиях ничего предосудительного.
Ранее суд в Воронежской области осудил 30-летнего отчима и 24-летнюю мать за жестокие издевательства над семилетним мальчиком. У семейной пары также есть дочь. О существовании сына окружающие не знали, пока ребёнку не удалось сбежать из дома и рассказать о пытках, которые длились два года, писал NEWS.ru.