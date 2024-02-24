Родители пациентов инфекционной детской больницы пожаловались на тараканов «Осторожно, Москва»: в Балашихе возмутились состоянием больницы для детей

Жители подмосковной Балашихи пожаловались на состояние инфекционного детского отделения больницы, где в палатах протекает крыша, бегают тараканы, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Утверждается, что претензии звучат уже не первый год.

Дети с пневмонией лежат в ужасных условиях. По стенам палаты бегают тараканы, потолки текут. Помимо этого, к больным пневмонией, подселяют больных коклюшем. Местные медсестры говорят, что к ним поступает очень много жалоб, но администрация бездействует, — цитирует канал слова родителей.

Взрослые утверждают, что чтобы палаты не затапливало, персонал больницы собирает стекающую с потолков воду в тазы. Потолок выглядит облупившимся.

Ранее в Екатеринбурге журналисты проинспектировали киоски с выпечкой и уличной едой и обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Авторы репортажа навестили три торговых пространства в городе. Где-то они нашли тесто на полу и мертвых тараканов, а где-то — клочки одежды в еде. Также на одной из точек сотрудник кухни мыл руки снегом.

Гастроэнтеролог-инфекционист Нурия Дианова предупредила, что при употреблении в пищу покупной шаурмы возникает риск заражения стафилококковой инфекцией или сальмонеллезом. По ее словам, опасно для здоровья как просроченное мясо в составе продукта, так и контакт с людьми — переносчиками этих бактерий.

До этого кандидат технических наук РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко рассказывала: чтобы купить безопасную для здоровья шаурму, следует выбирать только те палатки, в которых есть и холодильники, и оборудование для нагрева. У каждого продавца обязательно должна быть медкнижка, работники должны надевать перчатки при приготовлении блюда, а само заведение, даже небольшое, должно быть чистым.