Родители массово пожаловались в полицию на агрессивного третьеклассника Новосибирские родители массово пожаловались в полицию на третьеклассника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители третьеклассников одной из школ Новосибирска отказались водить детей на уроки и массово пожаловались в полицию на агрессивное поведение их одноклассника, пишет KP.RU. Отец одного из учеников рассказал изданию, что мальчик сначала учился в другом классе, но оттуда его перевели.

В первом классе он уже проявлял агрессию. Это у него реакция на замечания такая. Его отправили к психологу. Думали, что сменят класс и мальчику станет лучше, найдет общий язык с другими детьми. Но нет. С каждым годом ситуация ухудшается, — отметил мужчина.

Родители уточнили, что у директора уже собралась целая папка из жалоб на школьника. Ситуация накалилась, когда мальчик нанес травму ученице. Мать одного из школьников поделилась с изданием, что одноклассник несколько раз ударил девочку головой об парту. После этого у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму. Родители также рассказывают, что однажды одноклассник напал на мальчика и начал его душить, укусил завуча и вырвал клок волос классному руководителю, из-за чего в школу пришлось вызывать ГБР.

Сегодня было всего девять человек из 30. Родители перестали водить детей, так как в классе просто небезопасно. <...> Также большинство родителей написали заявление в полицию, просят разобраться с агрессивным мальчиком, — пояснил один из родителей.

В Москве ранее школьник избил другого ученика на территории учебного заведения и отнял у него деньги. Пострадавший мальчик лишился тысячи рублей, на которые хотел купить конфеты друзьям в честь прошедшего дня рождения.