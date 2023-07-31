Родители не заметили, как их ребенок выпал с девятого этажа Родители из Екатеринбурга не заметили, как их ребенок выпал с девятого этажа

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Екатеринбурге на улице Белореченской трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и остался жив. Как рассказали очевидцы, некоторое время они не могли найти родителей пострадавшего, сообщает KP.RU. Взрослые заметили отсутствие ребенка только спустя полчаса, как его под окнами обнаружили соседи.

Родители явились где-то через полчаса с момента, как ребенка нашли. На улице стоял ор, ребенок ревел, по подъезду носились соседи, искали, и только спустя полчаса вышел отец, а потом мать, — рассказала одна из местных жительниц.

Как отмечают очевидцы, бригада скорой помощи оперативно приехала на вызов. Пострадавшему диагностировали несколько травм и переломов. По факту падения ребенка из окна полиция проводит проверку, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Правоохранители выяснили, что ребенок сам выбрался на балкон и перелез через перила, пока родители были дома. Личности законных представителей пострадавшего были установлены, их привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ребенок 2020 года рождения ранее выпал из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на Шоссейной улице в Москве. Пострадавшего госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.