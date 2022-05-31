Родители лицеистов потребовали от Соловьева извиниться перед директором В Екатеринбурге родители лицеистов потребовали от Соловьева извиниться перед директором заведения

Владимир Соловьёв / Фото Federation Council of Russia/via Global Look Press

В Екатеринбурге родители школьников призвали телеведущего Владимира Соловьева извиниться перед директором лицея № 12 Любовью Кулевой после скандала вокруг «ЛГБТ-танца» учащихся, сообщает URA.RU с места событий. Ранее ведущий раскритиковал танец учащихся.

Это дети, это юношество, и они имеют право на выражение себя. [Соловьев] выдернул и вывернул видео, ему следует извиниться перед нашим директором. У нашей школы миссия — воспитывать хороших и здоровых детей, — приводит агентство слова одного из родителей.

Соловьев ранее раскритиковал в своём Telegram-канале лицей № 12 в Екатеринбурге, где якобы устроили «вульгарное выступление с ЛГБТ-душком» на майском конкyрсе танцев. Это не первый конфликт Соловьева с жителями столицы Урала.

Жители Екатеринбурга ранее резко негативно отнеслись к словам Соловьёва, который назвал город «центром мерзотной либероты». Слова прозвучали во время эфира программы «Полный контакт» с участием полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Горожане предположили, что журналист перестал ассоциировать себя с народом.