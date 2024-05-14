Родители ищут мужчину, который спас их сына из-под завалов рухнувшего дома Mash: в Белгороде родители ищут мужчину, спасшего их сына из-под завалов

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Родители младенца, которого неизвестный мужчина спас из-под завалов рухнувшего в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины многоквартирного дома в Белгороде, ищут спасителя своего ребенка, пишет Telegram-канал Mash. После того, как прохожий передал пострадавших врачам, он просто ушел.

Отмечается, что Татьяна Богданова вместе с 1,5-месячным сыном Лёшей ждала мужа в квартире, когда в многоэтажку прилетел обломок украинского снаряда, выпущенного тактическим ракетным комплексом «Точка-У». После обрушения подъезда мать с ребенком завалило обломками, на адреналине женщина смогла выбраться, после чего начала кричать и искать сына.

На крики прибежал неизвестный мужчина, который помог матери достать ребенка и добраться до медиков. Женщину и мальчика госпитализировали в Москву, ребенок в тяжелом состоянии, у матери ожоги 2-й и 3-й степени. По данным канала, после того, как прохожий передал Татьяну с Лешей специалистам, он просто ушел. Теперь семья Богдановых пытается его найти.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что разрушенный ударом ВСУ дом будут восстанавливать по тому же проекту. По его словам, на месте будет установлен забор и произведено закрытие периметра по разрушенному дому.