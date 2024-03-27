На родителей поблагодарившей террористов школьницы составили протокол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Родителей нижегородской школьницы, поблагодарившей террористов за атаку на «Крокус Сити Холл», привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 5.35. КоАП РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. В ведомстве добавили, что с самой девушкой сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу.

Полиция установила личность несовершеннолетней девушки, с ней провели профилактическую беседу. На законного представителя подростка составлен административный материал по статье 5.35. КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — сообщили в ведомстве.

В администрации Нижнего Новгорода подтвердили, что школьница получала стипендию за достижения в культуре и образовании, но все положенное ей выплатили еще до трагедии. Сейчас девушка допвыплаты не получает и не значится в учреждениях, подведомственных департаменту культуры.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором школьница из Нижнего Новгорода нецензурно поблагодарила террористов за атаку на «Крокус Сити Холл», сказав, что теперь вместо поездки в Москву сможет дальше употреблять алкоголь. Девушку лишили именной стипендии администрации города.