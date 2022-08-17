Робота-гадалку покажут на венчурной ярмарке в Новосибирске

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На Сибирской венчурной ярмарке, которая будет проходить 23–24 августа Новосибирске, представят робота-хироманта, который умеет гадать по руке. Этот специальный автомат выдает краткий прогноз по бизнесу, если опустить в него руку, пишет «МК в Новосибирске».

Мы наградили этот аттракцион хорошим чувством юмора, поэтому надеемся, что предсказание заставит улыбнуться каждого, — пояснили организаторы мероприятия.

Ярмарка проходит в Новосибирске уже 16-й раз. По словам руководителя Новосибирского областного инновационного фонда Александра Николаенко, ее целью является расширение возможностей доступа малых инновационных и научно-технологических компаний к источникам венчурного капитала. Кроме того, у каждого посетителя будет возможность почувствовать себя основателем стартапа и попытаться за минуту подать свою бизнес идею инвестору.

Россия может начать поставлять отечественного робота «Дуняшу», представленного ранее на Санкт-Петербургском экономическом форуме, в Малайзию, Сингапур, Таиланд, Индию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Казахстан. Об этом сообщил создатель андроида Олег Кивокурцев. Он заявил, что из этих государств поступило уже 200 заявок, а также есть запросы с внутреннего рынка.