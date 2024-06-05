Робот «Жека» рассказал анекдот про москвичей на ПМЭФ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Робот «Жека» на ПМЭФ-2024

Робот «Жека» из Подмосковья рассказал посетителям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) анекдот про москвичей, передает корреспондент NEWS.ru. Шутка андроиду показалась настолько забавной, что он сам рассмеялся.

Коренные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год проводить на уютных дачах в комфортном Подмосковье, — пошутил робот.

Ранее появилось видео, на котором робот «Жека» встречает гостей на «Экспофоруме», где стартовал ПМЭФ. Андроид сконструирован в облике человека, одетого в рубашку и рабочий комбинезон с инструментами на поясе.

В марте робот-гуманоид Ameca, разработанный компаний Engineered Arts, продемонстрировал навыки предсказывания будущего, а также спародировал миллиардера Илона Маска и экс-президента США Дональда Трампа. Создатели утверждают, что машина обладает «самым продвинутым в мире» искусственным интеллектом. По словам инженеров, она отличается от аналогов своими «выразительными возможностями», что позволяет ей имитировать мельчайшие особенности человеческой речи.