https://static.news.ru/photo/b72af356-392c-11ea-841e-fa163e074e61_660.jpg Фото: permkrai.ru

Робот-консьерж стоимостью 2,4 миллиона рублей появился в администрации губернатора Пермского края. Автомат способен выдать пропуск, записать на приём или проконсультировать посетителя.

Робот будет встречать гостей, связываться с секретарями чиновников и записывать на приём, если это возможно. Как рассказали РИА Новости в создавшей устройство компании «Промбот», оформление и выдача пропуска для заранее записавшегося посетителя займёт около шести секунд.

Как отметили в пресс-службе пермского губернатора, компания-производитель не советует называть робота по имени и отчеству, и, пока идёт тестирование, чиновники собираются выбрать ему прозвище с техническим корнем.

Робот в администрации не стал первым механическим работником в госучреждениях Пермского края. С конца 2018 года в одном из МФЦ работает автомат по имени Хелпер, который с марта 2019-го принял более 25,5 тысячи обращений. По информации МФЦ, каждый администратор экономит около 43 минут в день благодаря работе Хелпера.

Как писал NEWS.ru, в январе глава Минтруда Максим Топилин и руководитель профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов призвали россиян не бояться безработицы из-за повсеместного внедрения роботов.